Самара, , 15:29 — REGNUM Водопроводную трубу, проложенную в канализационном колодце, обнаружили в Самаре. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, водопроводная труба диаметром 50 мм была проложена в канализационном колодце на улице Рубероидной.

Отмечается, что по санитарным нормам водоснабжение и канализация должны быть разведены. В случае попадания даже малого количества канализационных стоков в питьевую воду людям, которые пользуются этой водой, это грозит опасными заболеваниями.

По словам сотрудников компании, в ближайшее время незаконная врезка будет ликвидирована. Кроме этого, все сведения, по этому происшествию будут отправлены в прокуратуру и Роспотребнадзор Самары. Стражам порядка предстоит выяснить кто пользовался водой из этого водопровода.