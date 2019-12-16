Луганск, 16 декабря 2019, 15:15 — REGNUM За ноябрь-декабрь 2019 года в частях ВСУ, находящихся в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, зафиксированы четыре попытки самоубийства украинских силовиков, сообщил 16 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он отметил, что у боевиков ВСУ крайне низкое морально-психологическое состояние.
Он также отметил ярко выраженное негативное отношение боевиков различных украинских формирований друг к другу в период ротаций.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, с начала 2019 года силы ПВО ЛНР уничтожили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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