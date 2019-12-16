Луганск, , 15:15 — REGNUM За ноябрь-декабрь 2019 года в частях ВСУ, находящихся в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, зафиксированы четыре попытки самоубийства украинских силовиков, сообщил 16 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что у боевиков ВСУ крайне низкое морально-психологическое состояние.

«Только за ноябрь-декабрь 2019 года в соединениях и частях группировки «Север» выявлены шесть случаев самовольного оставления части (СОЧ), четыре попытки суицида, а также возбуждены 25 уголовных дел по фактам нарушения уставных правил взаимоотношения, из них 15 — с причинением тяжких телесных повреждений», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Он также отметил ярко выраженное негативное отношение боевиков различных украинских формирований друг к другу в период ротаций.

«Позиции и фортификационные сооружения просто так вновь прибывающим подразделениям не передаются. Командиры подразделений 14-й бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен», — сказано в сообщении.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, с начала 2019 года силы ПВО ЛНР уничтожили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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