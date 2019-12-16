Андижан, Узбекистан, 16 декабря 2019, 15:02 — REGNUM Водитель автомобиля Nexia-2 пострадал в результате взрыва газового баллона в Андижанской области Узбекистана, сообщили 16 декабря в пресс-службе следственного департамента при МВД республики.
В ведомстве уточнили, что взрыв произошел 16 декабря в 12:00 (10:00 мск) — на газозаправочной станции загорелся газовый баллон автомобиля марки Nexia-2. Причина взрыва и возгорания устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Нижнекамске в салоне автомобиля Лада «Ларгус» взорвались баллоны с ацетиленом. Пострадал 55-летний водитель, который работал сварщиком.
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