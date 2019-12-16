Луганск, 16 декабря 2019, 15:07 — REGNUM В 2019 году силы ПВО ДНР уничтожили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 16 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он отметил, что это говорит об эффективности систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеющихся у Народной милиции ЛНР.
Он отметил, что аппарат получил незначительные повреждения, и после ремонта он пополнит парк трофейных беспилотников Народной милиции ЛНР.
Содержимое карт памяти, установленных на БЛА, изучают специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили о ликвидации беспилотника типа «Фантом» в районе населённого пункта Нижнее Лозовое.
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