Луганск, , 15:07 — REGNUM В 2019 году силы ПВО ДНР уничтожили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 16 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что это говорит об эффективности систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеющихся у Народной милиции ЛНР.

«15 декабря, благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ «Тритон-М1» и военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит БПЛА ВСУ типа «Фантом», осуществлявший полёт в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что аппарат получил незначительные повреждения, и после ремонта он пополнит парк трофейных беспилотников Народной милиции ЛНР.

Содержимое карт памяти, установленных на БЛА, изучают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили о ликвидации беспилотника типа «Фантом» в районе населённого пункта Нижнее Лозовое.

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