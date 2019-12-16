Уфа, , 15:05 — REGNUM Законопроект о запрете продажи никотиносодержащих изделий несовершеннолетним внесла республиканская прокуратура в Курултай Башкирии (законодательное собрание). Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, законопроект о внесении изменений в региональный закон от 01.10.2019 № 151-з «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан» был внесен республиканской прокуратурой в порядке реализации законодательной инициативы 16 декабря 2019 года.

Законопроектом планируется запретить продажу несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей.

Отмечается, что в данный момент федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещена продажа насвая и табака сосательного (снюса).

В настоящее время стражи порядка пресекают продажу снюса. В Уфе было выявлено пять сайтов, на страницах которых содержались сведения о продаже сосательного табака дистанционным способом. Вход на эти сайты был свободным, поэтому с содержанием интернет-страниц мог ознакомиться любой пользователь сети интернет, в том числе и несовершеннолетние.

По данному факту прокуратура Уфы потребовала через суд признать информацию, которая размещена на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории России и ограничить доступ к данным интернет-страницам.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил его требования. Данные интернет-страницы заблокированы Роскомнадзором.