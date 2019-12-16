Мурманск, , 14:34 — REGNUM В аэропорт Мурманска прибыли сотрудники экстренных служб. В здании аэровокзала идёт эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани. Об этом 16 декабря сообщает «Вечерний Мурманск».

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Причиной эвакуации стало поступившее сообщение о минировании. В администрации аэропорта отметили, что произошедшее не отразится на графике вылетов самолётов. Утоняется, что рейс в Москву успел вылететь по расписанию. В настоящее время в здании воздушной гавани работают кинологи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Мурманске взрывное устройство искали в здании областного правительства.

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