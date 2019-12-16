Рязань, , 14:32 — REGNUM Доследственную проверку начали правоохранительные органы по факту гибели 70-летнего мужчины на берегу озера Вайшное в Рязанской области. По предварительным данным, рыбак провалился под лёд, смог выбраться на берег, но скончался от переохлаждения, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело мужчины обнаружили 14 декабря на берегу озера вблизи села Алеканово Рязанского района. На рыбалку он отправился один. В какой-то момент рыбак провалился под лёд, смог самостоятельно выбраться на берег, однако затем скончался от переохлаждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным регионального Следкома, в декабре в Рязанском районе на зимней рыбалке погибли уже трое человек.