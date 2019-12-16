Николаев, Украина,
16 декабря 2019, 14:40 — REGNUM В Николаеве компетентные органы проведут проверку кафе, в котором отравились пять дальнобойщиков, а также близлежащие киоски, продающие еду, сообщило 16 ноября информационное агентство УНИАН.
Для проверки будет создана специальная комиссия.
«Я прошу создать комиссию с участием представителей Госпродпотребслужбы, департамента экономического развития городского совета, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, администрации района, МВД, чтобы проверить киоски, расположенные на выезде из Николаева на предмет соответствия продуктов питания действующим стандартам», — заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Николаева Александр Герасименя.
Напомним, 14 декабря в кафе отравились пять дальнобойщиков, из которых двое скончались.
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