Москва, , 14:22 — REGNUM Басманный суд Москвы 16 декабря приговорил министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам лишения свободы. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Кузнецова признали виновным в хищении у региональных учреждений и организаций более 11 миллиардов рублей. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима и суммарной компенсации в размере 11 миллиардов рублей. Для погашения этой суммы у Кузнецова изъяли объекты недвижимости, денежные средства и автомобиль «Мерседес».

Как установил суд, с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе преступной группы с несколькими должностными лицами правительства Московской области и другими соучастниками похитил у региональных учреждений и организаций более 11 миллиардов рублей. С 2010 по 2019 год бывший находился в международном розыске.

Из срока будет вычтено время нахождения под стражей во время следствия. Также Кузнецова лишили права занимать государственные должности на протяжении трёх лет.