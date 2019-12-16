Чебоксары, , 14:21 — REGNUM 17-летняя студентка в Чебоксарах, которую подозревают в нападении с ножом на преподавателя, заключена под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет России.

ЧП произошло 13 декабря в экономико-технологическом колледже Чебоксар. По данным правоохранителей, 17-летняя второкурсница прошла в образовательное учреждение с ножом, где в кабинете нанесла несколько ударов преподавателю. Потерпевшая была госпитализирована.

В ходе разбирательств было установлено, что студентка находилась в академическом отпуске. Суд заключил подозреваемую под стражу.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте происшествия работали сотрудники различных правоохранительных структур. В ходе разбирательств будут проверены обстоятельства и условия, способствовавшие совершению преступления.

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