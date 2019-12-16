Волгоград, , 14:12 — REGNUM Рейсовый автобус загорелся 16 декабря во время движения на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области. В салоне общественного транспорта, следовавшего из Дагестана в Москву, находилось 40 пассажиров, пострадавших и погибших нет, сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса Neoplan. Всех пассажиров немедленно эвакуировали, огонь оперативно потушили. Представитель ООО «Махачкалатрансаэроэкспресс», предприятия, которому принадлежит транспортное средство, сообщил журналистам, что решается вопрос о транспортировке автобуса в Волгоград к автоэлектрику.

Предполагаемая причина возгорания — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Пассажиров пересадили на другой автобус.