Бишкек, , 14:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии вызвало советника-посланника посольства России в связи с появлением информации об избиении киргизских трудовых мигрантов полицейскими в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба МИД сегодня, 16 декабря.

Киргизское внешнеполитическое ведомство выразило российской стороне решительный протест по поводу неправомерных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов России.

Киргизские дипломаты призвали российские власти провести объективное рассмотрение этого инцидента и принять строгие меры в отношении полицейских, допустивших превышение должностных полномочий.

В свою очередь, представитель посольства России высказался о недопустимости сложившейся ситуации и сообщил, что по факту избиения хабаровскими полицейскими трудовых мигрантов уже возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

При этом российский дипломат заверил киргизстанских коллег в том, что данный вопрос будет взят под их личный контроль.

Напомним, ранее киргизстанские СМИ сообщили о том, что 12 декабря 2019 года российские правоохранительные органы задержали в Хабаровске несколько десятков иностранных трудовых мигрантов. По словам оказавшихся среди них граждан Киргизии, задержанных мигрантов избили в отделении полиции.

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