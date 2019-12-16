Орск, Оренбургская область, , 14:02 — REGNUM В пригороде Орска Оренбургской области 16 декабря в многоквартирном доме случилось ЧП. В одной из квартир двухэтажки обрушился потолок. Обошлось без жертв. Решается вопрос о предоставлении пострадавшим орчанам помещений для жилья в маневренном фонде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В пресс-службе мэрии отметили, что обрушение потолка произошло в доме № 54 по ул. Чекасина в поселке Никель. Потолок обрушился в комнате площадью примерно 15 квадратных метров.

По данным портала Orsk.ru, потолок рухнул, когда в квартире находилась почти вся семья, в том числе маленький ребенок. Теперь вместо потолка в спальне зияет огромная дыра. Не исключено, что причной ЧП стало неудовлетворительное состояние потолочного перекрытия — доски сгнили.

На месте работают специалисты. Решается вопрос расселения жителей на период устранения последствий обрушения. На 16:00 местного времени (14:00 мск) назначено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где будет рассматриваться тема ЧП и предоставления альтернативного жилья.