Краснодар, , 14:00 — REGNUM Пожар на кровле здания на улице Кожевенной в Краснодаре удалось локализовать по данным на 13:33 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным местных СМИ, загорелось здание хлебозавода.

Сообщение о пожаре поступило в 12:47, спустя пять минут пожарные подразделения были на месте. Как уточнили в ведомстве, горела кровля на площади 50 м.кв. Спасатели эвакуировали персонал.

В 13:33 объявлено о локализации возгорания. Как уточнили в МЧС, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

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