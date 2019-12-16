Анкара, , 13:57 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса, об этом 16 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла сразу в нескольких регионах страны: в Анкаре были задержаны двое подозреваемых, в Бурсе — семеро человек, оставшиеся пятеро — в Стамбуле.

Обвиняемые в организации незаконного бизнеса предстанут перед судом после того, как в их отношении будут произведены все необходимые бюрократические процедуры.

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