Москва, 16 декабря 2019, 13:47 — REGNUM В Москве из-за сообщения о «минировании» эвакуировали школу №1592 на Бескудниковском бульваре (САО Москвы). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы.
Это не первое сообщение о минировании школы №1592 за последние две недели.
16 декабря из-за угрозы взрыва эвакуировали еще десять столичных школ, десять районных судов и инфекционную больницу.
Волна «минирований» началась в Москве 28 ноября. За две недели из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве было проверено свыше трех тысяч объектов, ни в одном из них бомбу не обнаружили.
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