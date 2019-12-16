Уфа, , 13:51 — REGNUM В Башкирии планируют ввести лицензирование коллективных скважин садоводческих и огороднических товариществ (СНТ). Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 декабря депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект, который направлен на защиту подземных источников питьевой воды.

Согласно документу, коллективные скважины садоводческих и огороднических товариществ должны быть лицензированы.

По словам, председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, садоводов, которые обустроили колодец или скважину на своем участке для личных нужд, данный закон не коснется. Подлежать учету и лицензированию будут скважины в садоводческих товариществах, где организован водопровод и вода добывается в больших количествах из скважины.

По его словам, для получения лицензии не нужно будет проводить геологическое обследование или госэкспертизу. Стоимость лицензии составит 7 500 рублей на 25 лет для всех членов садоводческого товарищества.

Отмечается, что лицензирование сможет наладить учет и сохранить питьевые источники воды для потомков.