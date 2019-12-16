Москва, , 13:41 — REGNUM Пресненский суд Москвы вынес решение по делу бывшего члена столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина по делу о мошенничестве, сообщает РАПСИ.

«Назначить Набиуллину наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Считать назначенное наказание условным с испытательным сроком четыре года», — огласила решение судья Катерина Кириченко.

В качестве смягчающих обстоятельств послужило признание своей вины, положительные характеристики с места проживания и работы, наличие на иждивении двух малолетних детей, а также то, что он полностью возместил ущерб пострадавшему.

Согласно материалам дела, в 2017 году Набиуллин получил 29 миллионов рублей от некоего лица, находившегося под следствием, в обмен на что, тот будет освобождён из-под стражи в связи с наличием у него тяжелого заболевания.