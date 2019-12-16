Джакарта, , 13:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Малуку, сообщает информационный портал Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что землетрясение произошло 15 декабря в 21:09 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в море, в 64 км к северо-западу от Западного Халмахера на глубине 86 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в округе Южное Тапанули индонезийской провинции Северная Суматра.

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