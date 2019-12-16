Рига, , 13:26 — REGNUM Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выразил соболезнования семье польского военнослужащего, умершего в субботу, 14 декабря в Латвии. Об этом сообщает «Польское радио».

"Дошла до нас печальная весть из PKW (польский военный контингент, — ред.) в Латвии. Вчера, во время пробежки в свободное время, умер один из солдат Войска Польского … Самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам. Семья покойного будет окружена заботой», — написал глава минобороны в Twitter.

По данным министерства обороны Латвии, военный умер в небольшом городке Кадага в муниципалитете Адази недалеко от Риги. Это первый случай гибели польского военнослужащего за пределами Польши с 2014 года. Причина смерти пока неизвестна. Имя и звание умершего не сообщается, но, по сведениям tvn24.pl, это был офицер.

Ранее о смерти польского военного сообщил в своём Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Польский военный контингент в Латвии является частью многонациональной батальонной боевой группы НАТО под канадским руководством. Так называемая «группа расширенного присутствия» насчитывает более тысячи человек.