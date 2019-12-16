Москва, , 13:28 — REGNUM Еще четыре московских суда были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом 16 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Количество «заминированных» 16 декабря московских судов достигло десяти.

Ранее стало известно о «минировании» десяти столичных школ, детской инфекционной больницы на севере Москвы и шести районных судов.

Были эвакуированы Щербинский, Савеловский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Коптевский, Хамовнический, Хорошевский, Чертановский и Никулинский районные суды.

Уже вернулись к работе Кузьминский и Хамовнический суды. В ходе проверки подозрительные предметы обнаружены не были.