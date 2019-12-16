Москва, , 13:24 — REGNUM Московские аэропорты проверяют сотрудники оперативных служб из-за анонимного сообщения. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

Информация о «минировании» поступило в полицию. Проверяются аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». При этом воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и других регионах России третью неделю продолжается волна «минирований».