Уфа, , 13:26 — REGNUM В Башкирии пожар в вагончике начался скорее всего из-за дровяной печки, которая стояла внутри него. Об этом сообщил глава администрации Иглинского района Николай Самойленко корреспонденту «Башинформ».

По его словам, в вагончике проживала мать с гражданским мужем и 12-летняя дочь женщины. В прошлом году у них сгорел дом, и семья была вынуждена переселиться в вагончик, поскольку Тавтимановский сельсовет не смог предоставить других вариантов жилья.

Внутри вагончика была дровяная печка, другого отопления не было. По предварительной информации, пожар произошел именно из-за нее. Девочка отравилась угарным газом.

По словам главы района, данная семья на учете нигде не состояла и числилась как благополучная.