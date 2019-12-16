Краснодар, , 13:21 — REGNUM Здание хлебозавода загорелось в Краснодаре на улице Кожевенной днём 16 декабря. Персонал предприятия эвакуирован, на месте работают спасатели.

Сообщение на пульт службы спасения поступило в 12:47, первые подразделения на улицу Кожевенную прибыли в 12:52. Установлено, что горит кровля здания на площади 50 кв. м. Персонал хлебозавода эвакуирован. На месте работают четыре единицы техники, 18 человек, в том числе звенья газодымозащитной службы, сообщили «Кубанские новости».

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