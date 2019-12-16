Сургут, Югра, , 13:16 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) был задержан пьяным за рулём автомобиля глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД. Об этом сообщает Накануне.RU.

Издание в свою очередь ссылается на информацию местных СМИ и социальные сети, где было опубликовано видео задержания. На ролике человек, внешне похожий на высокопоставленного силовика, оказывает сопротивление стражам порядка и закован в наручники.

Управление МВД России по ХМАО проводит проверку видеозаписи, опубликованной в интернете, сообщает пресс-служба ведомства. В Сургут направлена комиссия, в которую вошли руководители аппарата регионального УМВД. Если информация подтвердится, то высокий полицейский чин расстанется с должностью, говорится в официальном заявлении.