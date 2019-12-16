Москва, , 13:14 — REGNUM Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии условно бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина по делу о мошенничестве на 29 млн рублей.

«Суд приговорил Набиуллина к четырем годам колонии условно», — сообщили РИА Новости в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина задержали в конце 2017 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, задержанный в своё время вымогал взятку у одного из попавших в СИЗО людей, обещая тому незаконное освобождение, хотя такой возможности он не имел.

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