Карши, , 13:11 — REGNUM Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Гузор — Карши в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили 16 декабря в следственном департаменте МВД республики.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 15 декабря в 22 часа 30 минут (20:30 мск) на 17-м км автодороги Гузор — Карши. Водитель потерял управление над автомобилем и, выехав на обочину, столкнулся с металлическим ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Карагандинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Узбекистана, еще трое человек пострадали. Водитель допустил выезд на полосу встречного движения.

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