Омск, , 13:09 — REGNUM В Омске перед судом предстала молодая пара по обвинению в истязаниях и пытках восьмилетнего ребёнка. По данным следствия, 35-летний Сергей Казаков заставлял пасынка по много часов стоять коленями на гречневой крупе. 27-летняя мать знала о происходящем, но не мешала экзекуции.

С апреля по май 2019 года отчим не менее шести раз подобным образом «воспитывал» мальчика за незначительные провинности. Отмечается, что в мае ребёнок не выдержал и сбежал к соседу, который и вызвал полицейских. В результате врачам пришлось удалять кожу с вросшей в неё гречкой.

Как передаёт «РИА Новости«со ссылкой на прокуратуру, мужчина и женщина частично признали вину.

«Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны с тем, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору», — уточнили в прокуратуре.

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