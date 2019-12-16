Белгород, , 13:01 — REGNUM Крупную партию табака для кальяна изъяли у гражданина Азербайджана в многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Иностранец пытался вывезти 69 кг различных смесей на Украину, сообщили 16 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Брикеты желеобразного вещества, которые оказались табаком для кальяна, обнаружили при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Всего в салоне автомобиля находилось 1 380 упаковок общей стоимостью 130 тысяч рублей.

«Хозяин багажа пояснил, что приобрёл данный товар в Дагестане для последующей перепродажи. Перед проведением таможенного контроля мужчине было предложено письменно задекларировать товар, если таковой имеется. Однако хозяин багажа этой возможностью не воспользовался» — рассказал начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Нехотеевка» Александр Наумов.

В отношении иностранного гражданина возбужденно дело об административном правонарушении. Товар изъят и отправлен на экспертизу.