Белгород, 16 декабря 2019, 13:01 — REGNUM Крупную партию табака для кальяна изъяли у гражданина Азербайджана в многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Иностранец пытался вывезти 69 кг различных смесей на Украину, сообщили 16 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Брикеты желеобразного вещества, которые оказались табаком для кальяна, обнаружили при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Всего в салоне автомобиля находилось 1 380 упаковок общей стоимостью 130 тысяч рублей.
В отношении иностранного гражданина возбужденно дело об административном правонарушении. Товар изъят и отправлен на экспертизу.