Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В столице Среднего Урала зафиксировали экстремальный рост по дорожным авариям, а также по раненым и погибшим в ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За первые 11 месяцев 2019 года в городе случилось 1 тысяча 72 дорожных аварий, что на 21,8% больше показателей за аналогичный период 2018 года. В результате ДТП ранения получили 1 тысяча 340 человек (+19,2%) и погибли 67 (+22%).

Почти каждое шестнадцатое ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу — таких аварий оказалось 55 (+22%), в них погибли пятеро (+66,7%) и получили ранения 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в екатеринбургском управлении ГИБДД пожаловались на устаревание большинства светофоров в городе. Из-за этого, считают в ведомстве, увеличилось число смертельных ДТП.

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