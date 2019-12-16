Самара, , 12:43 — REGNUM В некоторых районах Самары может быть ограничено водоснабжение из-за шуги на реке Волге. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, из-за шуги происходит обледенение оголовка водозаборных сооружений насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном овраге. В связи с этим воды на станцию поступает значительно меньше, чем положено.

В настоящее время сотрудники «РКС-Самара» переключают Промышленный, Кировский, Красноглинский районы Самары на водоснабжение с насосно-фильтровальной станции № 1 (на Советской Армии) и ГВС (на Ульяновском спуске).

Кроме этого, рабочие компании чистят оголовок от шуги и ракушечника.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. В случае изменения ситуации сотрудники «РКС-Самара» оповестят об этом жителей дополнительно.