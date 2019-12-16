Москва, , 12:33 — REGNUM В Москве эвакуировали десять школ, шесть районных судов и детскую инфекционную больницу из-за угрозы взрыва. Об этом 16 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В «заминированных» зданиях сейчас проводят проверки.

Эвакуация была проведена в Коптевском, Щербинском, Савеловском, Кунцевском, Кузьминском, Головинском районных судах Москвы. В общей сложности из шести зданий вывели более 700 человек.

Напомним, волна «минирований» в столице началась 28 ноября. За прошедшие две недели были проверены почти три тысячи объектов, эвакуировано 300 тысяч человек. Ни одна угроза в итоге не подтвердилась.

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