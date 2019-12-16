Уфа, , 12:20 — REGNUM Взрыв газовоздушной смеси произошел в Уфе рядом с автозаправочной страницей. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о хлопке на улице Гвардейской в Калининском районе Уфы поступила днем 14 декабря.

Отмечается, что на место происшествия были подняты по тревоге восемь спасателей на двух единицах техники.

Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что взрыв газовоздушной смеси рядом с АЗС произошел при проведении технологических работ.

Сообщается, что к счастью погибших и пострадавших нет. Строения, которые расположены вблизи с АЗС, тоже повреждены не были.