Магас, , 12:14 — REGNUM В Ингушетии оказались без света в результате аварии на электросети жители Малгобекского района. Всего в этом районе проживают более 60 тыс. человек. Информация об аварии поступила в филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» 16 декабря, в 02:18, сообщили ИА REGNUM в компании.

По данным ведомства, отключилась воздушная линия «Плиево — Вознесеновская — 2» с отпайкой на подстанцию «Ачалуки». В ходе восстановительных работ уже спустя около получаса было возобновлено электроснабжение около 18 тыс. потребителей.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются. В зону аварии направлены три аварийно-ремонтные бригады. Света по-прежнему нет у порядка 18 тыс. абонентов.