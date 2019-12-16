Воронеж, , 12:12 — REGNUM В Воронежской области экс-полицейский предстанет перед судом по обвинению в дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 16 декабря.

Бывший старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Аннинскому району Воронежской области обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Трагедия произошла вечером 11 октября 2019 года на улице Красноармейской в Анне. По версии следствия, полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Сhevrolet, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21 140. В результате 20-летняя женщина-водитель и её 13-летняя пассажирка получили травмы, у подросток получил тяжкий вред здоровью.

Фигурант дела изначально отказывался от дачи показаний, однако позже признал вину в полном объеме. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ГУ МВД добавили, что сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.