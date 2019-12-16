Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В посёлке Кольцово (в черте Екатеринбурга) умер 15-летний мальчик от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошёл 12 декабря 2019 года, похороны ребёнка прошли в минувшее воскресенье, 15 декабря. По одной из версий, подросток уснул на скамейке, после чего прохожие разбудили его и довели до дома, где мальчик и погиб.

Родные и знакомые умершего подозревают, что ребёнку дали попробовать наркотики. В социальных сетях уже опубликованы посты с именами молодых людей, которые якобы передали наркотик мальчику, чем и спровоцировали гибель.

В Следственном комитете уже организовали проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2019 года в Новосибирске обнаружили тело школьника. Ребёнок мог отравиться снюсом.

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