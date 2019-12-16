Москва, , 12:07 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом 16 декабря сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Шестун подозревается в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»), ст. 289 («Незаконная предпринимательская деятельность»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«В отношении фигурантов уголовного дела Бориса Криводубского и Сергея Самсонова выделены материалы в отдельное производство в связи с их розыском», — рассказала Петренко.

Следствие считает, что в период с 2003 по 2018 годы, когда Шестун управлял Серпуховским районом Подмосковья, через доверенных лиц было создано 43 коммерческие организации, деятельностью которых он руководил. Доход от предпринимательской деятельности направлялся на приобретение по заниженным ценам муниципальных земельных участков на территории района. Кроме того, фигуранту уголовных дел следователи инкриминируют получение взятки за общее покровительство.

По версии следователей, с 2008 по 2011 год были незаконно приобретены четыре земельных участка площадью 10 гектаров в поселении Борисово. Сумма ущерба бюджету превысила 65 млн рублей. Схема выглядела так: аффилированная компания получала в аренду землю, на участке строилась хозяйственная постройка, оформлялось право собственности, и земля перепродавалась. Участки в Борисово были приобретены за 628 тыс. рублей. Часть из них продали коммерческой организации за 160 млн рублей.

Следствие получило доказательства фактического владения Шестуном и двумя его партнёрами, Криводубским и Самсоновым, имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей по кадастровой стоимости. Объекты были оформлены как на них самих, так и на членов их семей, а также аффилированных лиц.

Также в деле присутствует эпизод с взяткой за покровительство автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. С 2012 по 2018 годы через посредника Шестуну было передано, считают следователи, 9,9 млн рублей в виде денег и оборудования для базы отдыха.

Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.