Донецк , Ростовская область, , 12:01 — REGNUM В городе Донецке Ростовской области водитель-подросток попал в аварию. Вместе с ребёнком в машине находился несовершеннолетний пассажир. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 16 декабря.

Инцидент произошёл днём 15 декабря на улице Карла Маркса. 15-летний водитель, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-2112, не справился с управлением и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам несовершеннолетний водитель и 16-летний пассажир данного автомобиля. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Кому принадлежит автомобиль, в ведомстве не уточнили.