Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чувашии, где первая половина декабря была теплее климатической нормы и дороги из-за дождей превратились в гололёд, ожидается серия снегопадов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ближайшие сутки снегопады принесут фронты окклюзии, и снежный покров достигнет 5 см. 17 и 18 декабря снег будет мокрый и менее интенсивный, температура воздуха составит около ноля градусов. Очередная порция снега ожидается 19 декабря, но при этом не исключается, что могут быть дожди из-за плюсовой температуры.

20 декабря похолодает до −2… −4 градусов и выпадет снег. При этом будет очень ветрено: по предварительным прогнозам, порывы северо-западного ветра могут достигать 19 м/с. Ожидается, что ветер утихнет в выходные дни, 21−22 декабря, а вместе с прояснениями придут и 10-градусные морозы.

Синоптик-любитель отмечает, что первая половина декабря в Чебоксарах была почти на 4,5 градуса теплее обычной, выпало чуть более трети месячной нормы осадков. При этом в первые 15 дней декабря температура составила в среднем — 3,5 градуса, что соответствует климатической норме середины ноября.