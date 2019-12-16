Чита, , 11:53 — REGNUM Суд в Чите продлил арест солдату Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, на четыре месяца. Об этом заявил в опубликованном в Facebook видеообращении его адвокат Равиль Тугушев.

«Рамилю продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца», — сказал адвокат.

Он отметил, что «впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз».

вечером, 25 октября 2019 года при смене караула Рамиль Шамсутдинов — рядовой войсковой части, расположенной в ЗАТО «Горный» (Забайкальский край), хладнокровно расстрелял своих сослуживцев.

Погибли восемь человек, четверо солдат-срочников, двое контрактников и два офицера. Шамсутдинову грозит пожизненное. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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