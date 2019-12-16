Уфа, , 11:54 — REGNUM Двенадцатилетняя девочка погибла во время пожара в бытовом вагончике в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о пожаре в бытовом вагончике в деревне Тавтиманово Иглинского района республики поступила на пульт спасателям утром 16 декабря.

Огнеборцы менее чем за 20 минут ликвидировали возгорание.

Отмечается, что в ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую девочку 2007 года рождения. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.