Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержаны адвокат, помощник прокурора Первомайского района и сотрудник уголовного розыска.

«При передаче взятки задержаны адвокат, помощник прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону и сотрудник уголовного розыска. За крупную сумму правоохранители должны были закрыть уголовное дело», — пишет telegram-канал «Выстрел в голову».

Пока официального подтверждения или опровержения информации о задержании нет.

Добавим, что на официальном сайте прокуратуры Ростовской области указано, что надзорное ведомство Первомайского района возглавляет Ростислав Гладышев.