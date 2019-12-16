Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии завершаются разбирательства по двум уголовным делам о сбыте наркотиков. Фигурантами одного из них являются три жителя республики, другого — житель Марий Эл. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, синтетические наркотики закладывались на территории Чебоксар и Чебоксарского района.

Перед судом предстанут три человека, которые обвиняют в совершении 17 наркопреступлений в составе преступной группы. По данным правоохранителей, с января по апрель 2019 года они сбывали синтетические наркотики через тайники-закладки в Чебоксарах и Чебоксарском районе. В том числе закладки были оборудованы в подъездах многоквартирных домов.

В рамках расследования из незаконного оборота изъято около 400 грамм синтетических наркотических средств. Уголовное дело направлено в Чебоксарский районный суд.

Кроме того, в Чебоксарском районе вынесли приговор 20-летнему жителю Марий Эл, которого обвинили в совершении 17 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Суд установил, что в марте-апреле 2019 года подсудимый приехал в Чебоксары для оборудования закладок, получив от неустановленного лица более 360 грамм наркотических средств.

«Данные наркотические вещества подсудимый, находясь в арендуемой квартире, расфасовал и разместил в различные тайные места на территории Чебоксар и Чебоксарского района. Всего установлено более 20 закладок», — говорят в надзорном ведомстве.

Решением суда ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.