Самара, , 11:51 — REGNUM Мужчину в Самарской области обвиняют в краже рельсов с нерабочего подъездного железнодорожного пути. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

По версии следствия, подозреваемый захотел похитить часть нерабочего подъездного железнодорожного пути, чтобы сдать его в пункт приема металлолома. Для этой цели, считают следователи, мужчина нанял двух рабочих, которым сказал, что демонтаж будет осуществлен легально, поскольку у него, якобы имеются документы, разрешающие осуществлять данные действия.

Отмечается, что рабочие с помощью газосварочного оборудования распилили рельсы на части и при помощи погрузчика складировали их, чтобы впоследствии перевезти в пункт приема металлолома. Всего было демонтировано порядка 20 кусков рельсов. Хищение вовремя предотвратили стражи порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Лом рельс общей массой более 8 тонн был возвращен собственнику.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд судебного Тольятти для рассмотрения по существу.