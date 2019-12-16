Киркук, Ирак, , 11:46 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на сотрудников силовых органов в провинции Киркук, об этом 15 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, в результате перестрелки погибли по меньшей мере двое полицейских. Инцидент произошел в то время, когда силовики занимались доставкой продовольствия на аванпосты в регионе.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между центральным правительством страны и Иракским Курдистаном, противоречия между Багдадом и Эрбилем создают в регионе «вакуум власти», чем успешно пользуются террористы.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее активно в спорных регионах, особенно в Киркуке.

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