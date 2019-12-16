Гусиноозёрск, Бурятия, , 11:42 — REGNUM На улице города Гусиноозерск в Бурятии прохожие обнаружили тело новорожденного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, начата доследственная проверка для установления обстоятельств смерти младенца.

Утром 16 декабря местные жители заметили возню двух собак возле одного из домов. Приблизившись, они разглядели в пасти у одной из них ребёнка. Отогнав собак, они вызвали правоохранителей.

«Следствием уже назначено судебно-медицинское исследование, в рамках которого эксперты определят, живым ли родился ребенок и, если да, то какова причина его смерти», — отметили в СКР.

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