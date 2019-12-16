Тутаев, Ярославская область, , 11:26 — REGNUM В Ярославской области задержан учащийся одной из школ Тутаева, который подозревается в избиении 13-летнего подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM в социальных сетях появилось видео избиения мальчика, в котором участвовало несколько человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц». 15-летний подозреваемый в совершении преступления был задержан в субботу 14 декабря. В Тутаевский районный суд направлено ходатайство об его аресте. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ярославского областного суда, решение о мере пресечения в отношении подозреваемого пока не вынесено, срок его задержания продлен на 72 часа. Новое рассмотрение ходатайства следствия назначено на 17 декабря.

Избиение в Тутаеве Yarnews.net

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