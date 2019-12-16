Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель легкового автомобиля сбил четырех кабанов, перебегавших проезжую часть дороги. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в одной их социальных сетей.

ДТП с участием животных произошло около 9 часов утра в понедельник, 16 декабря, на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа. Водитель автомобиля Ford Focus сбил четырех кабанов, перебегавших дорогу, одно животное от удара откинуло в проезжавшую мимо Hyundai.

В результате, как сообщают очевидцы, на месте ДТП образовалась большая пробка из автомобилистов, которые, проезжая мимо, пытаются остановиться и посмотреть, что случилось, и тех, кто пытается остановившихся объехать по обочине.

«Ехали 90, прям перед мордой выскочила семья, стрельнули все подушки, правда, вхолостую, никто из людей физически не пострадал. Второй участник на «Хендэ» рикошетом поймала кабана и расколотила левую часть бампера», — сообщил один из пострадавших водителей.

Как уточнили ИА REGNUM в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники комитета.

Вокруг места ДТП лесные массивы и рядом заказник Северное побережье Невской Губы. Год назад на данном месте сотрудниками комитета были установлены знаки «осторожно животные».

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