Владивосток, , 11:17 — REGNUM Следственными органами СКР по Приморью возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, 11 декабря 2019 года женщина — старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска прибыла в квартиру дома посёлке Трудовое города Владивостока, чтобы доставить в отдел полиции гражданина, заподозренного в совершении тяжкого преступления. Сотрудник полиции представилась и попыталась выполнить свои должностные обязанности. Однако находящиеся в квартире мать заподозренного и его сожительница, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, схватили её за волосы и нанесли удары в область головы, причинив ей телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Агрессивным женщинам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Челябинска приговорён к колонии-поселению за нападение на сотрудницу полиции. Инцидент произошёл в отделе «Металлургический». Гражданин, будучи пьяным, оскорблял сотрудницу полиции, которая опрашивала его сожительницу, а затем ударил её.