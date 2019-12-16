Ульяновск, , 11:06 — REGNUM В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства и хищения средств у бизнесмена и сироты. Об этом сообщает МВД по региону.

Перед судом предстанут четверо местных жителей в возрасте от 19 до 30, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. По данным следствия, они вымогали у индивидуального предпринимателя «под надуманным предлогом» 130 тысяч рублей, угрожая физической расправой.

Кроме того, следствие полагает, что один из обвиняемых причастен к хищению более 300 тысяч рублей у сироты.

«19-летний обвиняемый, дождавшись его совершеннолетия, уговорил оформить банковскую карту, получив доступ к средствам, начисленным в качестве социальной помощи от государства. После этого злоумышленник похитил карту и впоследствии завладел деньгами», — говорят в МВД по региону.

В момент задержания возле одного из домов в Димитровграде двое злоумышленников безуспешно попытались скрыться на BMW, ещё двое задержаны по местам жительства. Фигуранты уголовного дела арестованы. Также наложен арест на имущество одного из подсудимых на общую сумму 800 тыс. рублей. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске сотрудница кредитного кооператива осуждена за хищение более 1,5 млн рублей. Согласно материалам дела, в октябре 2017 года не установленный правоохранителями сотрудник организовал изготовление фиктивных бланков расходных кассовых ордеров, согласно которым одна из вкладчиц якобы получила более 1,5 млн рублей. В прокуратуре отмечают, что подделав подпись женщины, злоумышленница способствовала проведению средств через инкассацию и вынесла пакет с деньгами из офиса.

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